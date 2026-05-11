歌手で俳優の吉川晃司さん（60）が、左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受け、2公演を延期することが公式サイトで発表されました。公式サイトでは「吉川は、先日5月4日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けました。一昨年の手術の際に、レンズを固定する毛様体筋肉の損傷が確認されていたのですが、今回検査にて損傷が更に進行していることが分かり、レンズを支えきれず眼底に沈んでしまうと失明の危険性があるため、緊急の