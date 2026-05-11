俳優の杉浦太陽が10日、自身のアメブロを更新。「母の日」を祝して親族一同が集結した賑やかな夕食会の様子を公開し、自身の母親と妻・辻希美への深い感謝を綴った。【映像】辻希美の手作り弁当（複数カット）「お母さんへの、感謝を伝える日」と切り出した杉浦は、家族総出でお祝いの席を囲んだことを報告。「親という存在に感謝 いつまでも元気でいて下さい」と母への想いを記した。公開された写真には、杉浦の母がメ