＜大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館【映像】顔もスタイルも整いすぎてるサラブレッド力士（全身カット）大相撲五月場所の二日目、幕下の土俵に一人の若手力士が登場。その圧倒的な存在感と端正なルックス、抜群のスタイルにファンが即座に反応を示し「なにこのイケメン」「スタイル良すぎ」「いい体格だ」など反響が相次いだ。注目を集めたのは幕下十一枚目・竜翔（追手風）と幕下十枚目・生田目（二子山）の