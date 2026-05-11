1日参議院の決算委員会で国民民主党の川合孝典議員が、外国人労働者の受け入れ枠の問題を取り上げた【映像】高市総理の答え（実際の様子）川合議員は「外国人との共生社会の実現に向けてさまざまな取り組みを進めていらっしゃる、また今後、来年以降育成就労制度が導入されることもあり、いわゆる外国人の受け入れの総枠をきちんと決めたうえで、計画的に人材育成目的で外国人を受け入れるということで分野別の受け入れ人員も