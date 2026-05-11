11日の参議院決算委員会で、公明党の伊藤孝江議員が、海上自衛隊の哨戒機P−1の稼働率が低い問題を取り上げた。【映像】「ネジの長さが足りない」不具合言及の瞬間（実際の様子）伊藤議員はまず「政府が巨額の国費を投じて開発した、純国産の固定翼哨戒機P−1の運用状況について伺います。このP−1というのは、日本の周辺海域で外国の水上艦船、潜水艦、不審艦等の監視などを行うもので、探知機の塊が空を飛んでいるといわれる