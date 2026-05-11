北海道東部、阿寒国立公園の象徴である阿寒湖の南岸に広がる「阿寒湖温泉」は、道内でも屈指の歴史と規模を誇る温泉地です。その歴史は古く、1858年に幕末の探検家・松浦武四郎がこの地を訪れた際、すでに先住民族であるアイヌの人々が温泉を利用していたことが記録されています。明治34年（1901年）に開湯し、現在では湖畔に約30軒のホテルや旅館が立ち並ぶ、道東観光の拠点として親しまれています。阿寒湖温泉の大きな特徴は、な