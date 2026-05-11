無印良品が現地スリランカの食文化に学んで開発した、新作レトルトカレーが登場しました。油や小麦粉、砂糖を使わず、素材本来の甘みとスパイスの香りを生かした、暑い時期こそ食べたくなる仕上がりです。【投稿】無印良品公式Xのカレー商品日本との共通点も？ スリランカカレーのこだわりスリランカは日本と同じ島国で、うまみを大切にする文化が根付いています。今回のカレーでは、現地の伝統的なうまみ素材「モルディブフィッシ