ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！バラバラになった文字を頭の中で組み立て直すことで、思考の柔軟性を鍛えることができます。パズル感覚で楽しみながら、制限時間の1分以内に正解を目指しましょう！ あなたの直感と集中力が試されます。問題：「も そ う よ ら」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。も そ う よ らヒント：最後の文字は「う」答えを見る↓↓↓↓↓正解：そらもよう正