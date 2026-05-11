無印良品から、子どもの「ひとりでできる」を応援するベビーTシャツが登場。首回りの生地に高い伸縮性を持たせているため、肩のスナップボタンがなくても頭を「するっと」通せるのが最大の特徴です。【投稿】無印良品公式Xの子ども用商品肌への優しさと機能性を両立した「天竺編み」このTシャツは、肌あたりの良さを追求した素材選びと縫製が魅力です。オーガニックコットン100％の生地を使用しており、デリケートな赤ちゃんの肌に