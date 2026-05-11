声優・林鼓子さんのファースト写真集（撮影／東 京祐、2026年5月15日リリース）のタイトルと表紙・特典画像が公開されました。【写真】声優界No.1グラビアン！豊満バスト包むピンクのビキニ美ヒップ育んだ筋トレ『キラッとプリ☆チャン』の桃山みらい役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』優木せつ菜役や、『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』椎名立希役で活躍中の声優で俳優の林さん。10代から声優として活動をス