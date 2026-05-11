無印良品で人気の「大福」シリーズに、夏らしいチョコミント味が仲間入りしました。爽やかなミントともちもちの生地、そして濃厚なチョコクリームが織りなす絶妙なハーモニーを楽しめる1品です。【投稿】無印良品公式Xのミント菓子1袋で2つの味が楽しめる！シェアにも最適な個包装この商品の魅力は、ミント味とプレーン（チョコ味）の2種類がセットになっている点です。個包装なので保存しやすく、家族や友人と好きな味を選びなが