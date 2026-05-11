サムスン電子中国法人の公式サイトは6日に公告を発表し、中国市場でテレビやモニターを含む全ての家電製品の販売を停止することを明らかにした。これを受け、「サムスン中国市場撤退」を巡る議論が起こった。サムスンの発展プロセスを全面的に分析すると、今回の動きは単なる撤退ではなく、サムスン自身の戦略的モデル転換であることが分かる。さらに言えば、これは中国の外資導入構造のモデル転換であり、グローバル産業チェーン