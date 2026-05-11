R-1ぐらんぷり2018王者であり、現在はテレビや舞台で幅広く活躍する盲目のピン芸人・濱田祐太郎さん。彼が主演を務める舞台「盲目の新喜劇」の第2弾が、5月29日（金）になんばグランド花月（以下・NGK）にて開催されます。【写真】「盲目の新喜劇」で主演する濱田祐太郎さん。第2弾はタップダンスにも挑戦昨年、吉本新喜劇の間寛平GM（ゼネラルマネジャー）との“酒の席の約束”から実現したこのプロジェクト。初挑戦の“殺陣（た