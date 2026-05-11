中国有人宇宙飛行プロジェクト弁公室によると、5月11日午前8時14分に打ち上げられた宇宙貨物船「天舟10号」は、5時間の宇宙飛行を経て、同日午後1時11分、中国の宇宙ステーションとのドッキングに成功したということです。その後、有人宇宙船「神舟21号」の宇宙飛行士は「天舟10号」に入り、計画通りに貨物の運搬などの関連作業を展開する予定です。（提供/CGTN Japanese）