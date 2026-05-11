Q. 「ダイエット中、スポーツドリンクは避けた方がいい」って本当ですか？Q. 「ダイエット中で、最近は少し運動も頑張っています。水分補給にスポーツドリンクを飲んでいるのですが、『糖分が多いから逆効果』と言われました。運動中でも避けた方がいいのでしょうか？」A. メリットもありますが、運動の強度や時間で使い分けることが大切ですスポーツドリンクは運動時の水分や電解質補給に役立つ飲み物です。熱中症予防に積極的に