ZIPANG OPERAが、6月24日にリリースする3rd EP『ZIPANGRIMM』のアーティスト写真を公開。また、本作に収録される全楽曲のタイトルおよびジャケット写真も公開となった。 （関連：ZIPANG OPERA、異なる能力が集まって生まれる芸術的なステージ1stツアー東京公演レポ） 今回のアーティスト写真は、最新EPの世界観を表現した赤と花を基調にした一枚に。メンバーそれぞれのキャラクタ