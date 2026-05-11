Image: SUPAWADEE3625 / Shutterstock.com 空港について、車のトランクから荷物を取り出そうとしたら、車が颯爽と走り去ってしまった。そんなことが起きたら、普通は慌てて車を止めますよね。「おーい！ 荷物！ 荷物！ 」 って叫ぶと思います。でも車は止まりません。止まるわけがないんです。相手は無人タクシーだから。どうします？ 飛行機の時間は迫っている。荷物はない。車を呼び戻す方