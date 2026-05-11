小さな子供を抱え、夜泣きに悩むママたちが利用できる夜の居場所として、「夜泣きカフェ」が愛知県内でも広がり始めています。深夜の孤立を防ぎ、少しでも体を休めてもらおうと、現役のママ2人が運営を始めました。 ■“皆で助け合える場所を” 現役のママ2人が始める おむつ替えのスペースに、赤ちゃん用のベッド。夜泣きカフェ「オリヅロウ」は月に1～2回ほど不定期で開かれ、夜泣きで困っているママと