国が定める被爆地域の外で原爆に遭った被爆体験者らが、平田知事と初めて面会し、早期の救済を求めました。 平田知事と面会したのは、被爆体験者の岩永 千代子さんや山内 武さんら9人と支援者らです。 岩永さんらは、被爆体験者を速やかに被爆者と認めることや、8月9日に高市首相との面会を求める要望書を平田知事に手渡しました。 ※詳しくは動画をご覧ください