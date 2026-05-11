感染拡大が続いているハンタウイルス。その集団感染が疑われているクルーズ船から、乗客らの下船が現在も厳戒態勢で続いています。■乗客乗員を安全に帰国させる“退避作戦”始まる夜明け間もない港に集まるメディア。視線の先にあるのは、ハンタウイルスの“集団感染”が疑われているクルーズ船「MVホンディウス」です。その姿は、日本人1人を含むおよそ150人を乗せ、スペイン領カナリア諸島・テネリフェ島にありました。これまで