送検のため福島署を出る井上巧容疑者＝11日午後0時52分自宅で妻（76）の首を絞めて殺害したとして、福島県警は10日、殺人の疑いで福島市、無職井上巧容疑者（82）を逮捕した。容疑を認めている。捜査関係者や周辺住民によると、容疑者は妻と2人暮らしで、足が不自由な妻を介護していた。県警が動機を調べている。署は11日、容疑者を送検した。逮捕容疑は10日午前4時ごろ、妻悦子さんの額を自宅にあった鈍器で複数回殴り、両