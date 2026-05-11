元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが１１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。２０１７年のフジテレビ退社時の裏側を明かす一幕があった。この日に「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで「辞めたい社員を無理に引き留める慰留ハラスメントが横行」との記事が紹介され、ＭＣの垣花正に「大島さんはフジテレビを辞める時に引き留められました？」と聞かれると