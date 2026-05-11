太平洋戦争の映像を分析・研究している大分の市民グループが、いちき串木野市などでアメリカ軍から攻撃を受けている映像を新たに公開しました。 画面右奥。建物の上空で発する無数の光。アメリカ軍による機銃掃射の映像です。 公開したのは、アメリカ国立公文書館から太平洋戦争の映像を入手し、撮影場所や日時の特定などを進めている大分県の市民グループ「豊の国宇佐市塾」です。 1945年8月10日にいちき串木野市