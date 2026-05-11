きのう10日から今週16日までの1週間は愛鳥週間です。出水市に生息する野鳥とその野鳥に魅せられた男性の話題です。 出水市の山を流れる川。その岩肌にいたのは…野鳥のカワガラスです。全身黒い毛で覆われていますがカラスの仲間ではありません。北は北海道、南は屋久島まで国内に広く生息しています。 新たな命が生まれる春。オスとメスが産卵に向けた準備をしているようです。 カワガラスを写真におさめようとじっと待つ男性