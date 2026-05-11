アイドルグループ・≠MEの菅波美玲さん（26）が、6月12日をもって卒業することが発表されました。グループの公式サイトでは「現在休養中の菅波美玲ですが、グループを卒業することとなりましたので皆様にご報告させていただきます」と発表。また、菅波さんもコメントを発表し「2026年6月12日をもちまして、≠MEを卒業させていただきます。突然のご報告で驚かせてしまい申し訳ありません」と報告しました。そしてグループ活動につい