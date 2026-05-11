歌手の吉川晃司（６０）が、左目が失明の危機に陥り、緊急手術を受けたことが１１日、分かった。吉川の公式サイトでは、今月４日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けたことが明かされた。吉川は、２０２４年１月に外傷性白内障のため両目に人工レンズを移植する手術を受けていたが、その際にレンズを固定する毛様体筋肉の損傷が確認されており、「今回検査にて損傷が更に進行していることが分かり、レンズを支えきれず眼