福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスを運転して事故を起こし、私立北越高校（新潟市）男子ソフトテニス部に所属する生徒１８人を死傷させたとして逮捕された無職の男（６８）について、複数の生徒が福島県警の聞き取りに「事故前から運転が荒かった」などと証言していることが１１日、捜査関係者への取材で分かった。県警は証言も踏まえて事故原因の解明を進める。事故は６日午前７時４０分頃、緩い右カーブで発生。バス