2連敗でホームに戻り、必勝を期して迎えたオクラホマシティ・サンダーとのウェスタン・カンファレンス・セミファイナル第3戦。ロサンゼルス・レイカーズの八村塁が、相変わらずのシュート精度でクリプトドットコム・アリーナを沸かせた。 3ポイントシュートは8本中5本成功。今プレーオフの3ポイント成功率は58パーセントとなり、NBAプレーオフ史上最高を誇る自己通