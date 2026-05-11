plentyが、全国12カ所を巡るライブハウスツアー『plenty re:birthツアー2026“いま終わりの先へ”』を9月より開催。また、あわせてティザー映像も公開となった。 （関連：【映像あり】plenty、全国12カ所を巡るライブハウスツアー『plenty re:birthツアー2026“いま終わりの先へ”』ティザー映像） 本ツアーは、2017年に行われたラストツアー『蒼き日々』とすべて同じ12カ