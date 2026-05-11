現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の新潟ロケ取材会が5月11日に行われ、見上愛と上坂樹里、制作統括の松園武大のコメントが公開された。 参考：筒井道隆×森田甘路×坂口涼太郎×平埜生成『風、薫る』に集結した“クセ強医師”俳優たち 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）の成長を描く物語。 新たな