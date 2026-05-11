今回のチャンピオンシップ、すでにヴェルカのほかに2つのチームが準決勝進出を決めています。 西地区4位だった「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」は、東地区王者で昨シーズンチャンピオンシップを制した「宇都宮ブレックス」に連勝し、 今シーズン、西地区3位だった「琉球ゴールデンキングス」が、西地区2位の「シーホース三河」を破りました。 各地で番狂わせが起きていて