Bリーグの頂点に一歩近づいた「長崎ヴェルカ」。 りそなグループ『Bリーグチャンピオンシップ』準々決勝で、宿敵「アルバルク東京」に連勝し、準決勝進出を決めました。 2戦先勝のトーナメント方式で争う、チャンピオンシップの準々決勝。 ヴェルカの相手は、今シーズンの天皇杯王者で、リーグ戦では一度も勝てていないアルバルク東京です。 逆転勝利を収めた7日のGAME1に