本日の日経平均株価は、朝高もAI･半導体関連株の一角に利益確定売り出て、前週末比295円安の6万2417円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は84社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、生成AI関連向け需要好調で1～3月期営業益は54％増で着地した東京応化工業 [東証Ｐ