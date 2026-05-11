11日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀は、16日（土）に京都府の京田辺クロスパークで開催される「タナクロフェスタ」に所属選手が参加することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 本イベントは第35回京田辺市こどもまんなか児童福祉週間の一環として行われ、当日は東レ滋賀の選手によるトークショーやビーチバレーボール体験、サ