俳優・綾瀬はるかと、千鳥・大悟が１１日、都内で行われた、Ｗ主演映画「箱の中の羊」（２９日公開）の完成披露試写会に是枝裕和監督らと出席した。綾瀬は、背中がぱっくりＡ字に開いたような、涼しげなワンピース姿。鍛えたふくらはぎの美脚ものぞかせ、会場を魅了した。映画初主演の大悟とは、初共演で夫婦役を熱演。是枝監督とは映画「海街ｄｉａｒｙ」以来１１年ぶりのタッグとなった。綾瀬は、是枝監督について「１１