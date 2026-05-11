『AKIRA』などで知られる漫画家・映画監督の大友克洋が、新たなアニメスタジオ「OVAL GEAR animation studio（オーバル・ギア アニメーションスタジオ）」を設立した。2019年に『AKIRA』の新アニメ化プロジェクトが発表されており、ネット上では「AKIRA新作だろ！期待していいよな！」などの声が出ている。【画像『AKIRA』の新作？大友克洋が設立したアニメスタジオのビジュアル同スタジオは、大友克洋が長年培ってきた映像表