元巨人の江川卓氏（70）が、自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。左手首骨折で離脱した近本光司外野手（31）が抜けた阪神打線で頑張っている24歳の若武者を称えた。江川氏は「近本さんがケガをして阪神打線が崩れるかとちょっと思いきや、福島さんが頑張っている」と育成出身の3年目・福島圭音外野手（24）の健闘を指摘した。「高寺さんもいいけど、福島さんの方が頑張っている感じが出ていますね」と説明した。不動