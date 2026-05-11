◆大相撲▽夏場所２日目（１１日、両国国技館）西前頭１０枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）が、東前頭１０枚目・朝乃山（高砂）を押し出して、今場所初白星を挙げた。「思い切り当たっていこうと思っていた。昨日は立ち合いで考えてしまっていた部分があった」と振り返った。伯乃富士は１月の初場所の取組で負った「左母趾ＭＴＰ関節外側靱帯損傷」を春場所で悪化させ、春巡業を休場。４月は治療に専念していた。相撲を取る稽古を