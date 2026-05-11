◆大相撲▽夏場所２日目（１１日、両国国技館）幕内・翔猿（追手風）が連勝発進。元大関・御嶽海（出羽海）の左上手をつかむと前へ。土俵際で振ると、最後は送り出した。「攻められている。動きはいい」とうなずいた。昨年九州場所から３場所連続で負け越し、番付は前頭１５枚目まで下げていた。昨年秋場所の以来の連勝スタート。当時は９勝６敗で終えた。「春巡業から少しずつ上げてきた」と仕上がりの良さを強調した。