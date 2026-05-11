◇大相撲夏場所２日目（１１日、東京・両国国技館）東前頭６枚目・美ノ海（木瀬）が東同７枚目・千代翔馬（九重）を押し出し、初日から２連勝とした。立ち合いで左の前みつを取ったが、突き放されて切れた。さらに顔を張られる場面もあったが、表情一つ変えずに低い姿勢を保って前に出た。「張り手が来たら、引いてはダメ。体が小さいので、逆に出て行くぐらいの気持ち」。口調は淡々としていたが、強い気持ちで白星をつかんだ