GW（ゴールデンウイーク）中につい出費が多くなり、月の下旬に家計がピンチになる可能性がある人は多いのではないでしょうか。その場合、買い物時にどのような工夫をすれば、残ったお金で上手にやりくりできるのでしょうか。スーパーで購入すべきおすすめの食材や、残り3週間を1日あたり約470円、計1万円で乗り切りたい場合に必要な買い物リストの作り方などについて、節約アドバイザーの節約主婦さくのんさんに聞きました。【豆