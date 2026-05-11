長野市内の50代男性がSNSを通じて知り合った女を名乗る相手から1017万円相当の暗号資産をだまし取られる詐欺被害に遭いました。今年2月中旬、「あなたのことが好き」「私の言うとおりに投資をすれば絶対にもうかる」などのメッセージを受信し、2月下旬から4月中旬にかけて購入した暗号資産を指定されたアドレスに振り込んだということです。