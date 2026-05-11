下伊那郡阿南町の中学校では11日、初夏の伝統行事、茶摘みが行われました。生徒たちは青々と育った茶葉を丁寧に摘み取っていきました。40年以上続く阿南第一中学校の伝統行事「茶摘み」。11日は全校生徒87人がおよそ40アールの茶畑で5センチほどに伸びた若葉を摘み取りました。3年生「お茶摘みする学校ってなかなかない気がするし、いい文化だなって思います」2年生「先輩とかがこれをずっと続けてきていたから、それをずっ