中国国内の4月の新車販売台数は、去年の同じ月と比べてマイナス21.6%となりました。ガソリン価格の高騰でガソリン車の販売台数が大幅に落ち込んだことなどが背景にあります。中国自動車工業協会によりますと、4月の中国国内の新車販売台数は162万5000台となり、去年の同じ月と比べてマイナス21.6%となりました。ガソリン車の販売が去年の同じ月と比べて32.2%落ち込んだことが背景にあり、これについて自動車工業協会は「ガソリン価