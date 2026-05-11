クルーズ船「MVホンディウス号」から乗客を退避させるオペレーションを主導したスペイン治安警備隊が、その様子を撮影したドローン映像を公開しました。大きなビニール袋に手荷物を入れて小型ボートに乗り移る乗客たち。岸壁には、警備隊員たちが厳重な防護服を着て待ち受けているのがわかります。乗客たちは岸壁に降り立つと、消毒液でしょうか。警備隊員から何かを噴きかけられている様子も。そして緊急対処部隊のバスに乗り込み