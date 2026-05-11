芸能事務所「吉本興業」は11日、運営する一部の劇場で、芸人の“定年制”を導入することを公式サイトで発表しました。【映像】渋谷よしもと漫才劇場より大切なお知らせ対象となったのは「渋谷よしもと漫才劇場」「神保町よしもと漫才劇場」「よしもと漫才劇場」の三つの劇場。劇場の公式サイトで「この度、渋谷・神保町よしもと漫才劇場に所属している『2人とも芸歴18年目以上のコンビの芸人』『芸歴18年目以上のピン芸人』