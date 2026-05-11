今、ナポリタンの専門店が続々とオープンしているんです。大手も参入そのワケとは？「こちらのお店オープン前なんですけれども、すでに行列ができています」ずら〜っと並んだ行列。みなさんのお目当ては…「私はナポリタン」「ナポリタンです」濃厚なケチャップのコクがたまらな〜いナポリタンです！先週金曜日にオープンしたナポリタンの専門店「パンチョ」。半年で6店舗オープンさせる今、注目のお店。「味も濃いめで、唯一無二