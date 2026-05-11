11日、参議院決算委員会において、れいわ新選組の大島九州男議員が、質疑の順番や時間配分における「メディア露出の平等性」を訴え、議場の笑いを誘う場面があった。【映像】「テレビ」に言及→国会笑いの瞬間（実際の様子）NHKのテレビ中継が17時まで行われたこの日、大島議員には25分間の質疑時間が割り当てられていた。16時41分、質問に立った大島議員が「私がテレビの（中継のある）質問に立つというこということは、れ