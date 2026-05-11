12年ぶりの空路復活！新潟拠点の地域航空会社トキエアは2026年5月、佐渡空港への慣熟飛行およびチャーター便を運航すると発表しました。佐渡と新潟を結ぶ定期便は2014年4月に運休しており、旅客便の運航は約12年ぶり。同社はこのフライトを「歴史的チャーター」と紹介しています。【写真】公民館…？これが「佐渡空港」驚きの全貌です慣熟飛行は5月19日に新潟〜佐渡間で、チャーター便は28日に関係者を乗せて神戸〜佐渡間でそ