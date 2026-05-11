5.体に不調がある 犬が悲しそうな表情を浮かべているものの、思い当たる事柄がないときは体調不良を疑ってください。言葉で伝えられない犬にとって表情は大切なSOSです。 体調不良と一口にいってもさまざまですが、食欲や元気の有無、排泄の状態などをよく観察しましょう。悲しそうな表情とともに、何かしらのサインを出しているはずです。違和感がぬぐえないようであれば、早めの動物病院受診をおすすめします。 飼い主